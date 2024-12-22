Социальный ролик о личных границах создали тюменцы

Видео, напоминающее о том, как важно научить ребенка отстаивать свои личные границы, опубликовала тюменская медиакоманда. В нем показано, что источником знаний о границах являются родители. Они учат детей заботиться о себе и передают этот опыт из поколения в поколение. Ролик можно найти в сообществе ВКонтакте "Своим примером | онлайн-проект для родителей".

Рассказ ведется от лица восьмилетней девочки, которая представляет в школе доклад на тему "Главное, чему меня научили родители". Школьница вспоминает истории из жизни отца. Она рассказывает о том, как он всегда умел защищать свои личные границы, сталкиваясь с различными ситуациями на протяжении всей жизни: и в зрелом возрасте, и в студенческие годы, и даже в детстве. По словам героини, этому он научился у своей мамы.

Ролик учит тому, что умение отстаивать личные границы необходимо развивать с самого детства. И первыми, кто может помочь ребенку в этом, — его родители. Этот навык становится тем "невидимым щитом", который способен защитить человека в любой ситуации, - сообщает КП-Тюмень.

— Умение устанавливать и защищать эти границы — это ценный навык, который помогает не только детям, но и взрослым чувствовать себя уверенно и в безопасности в обществе. Взрослые своим примером учат детей, что говорить "нет" — это не только не стыдно, но позволяет защитить себя, окружающих и дорогих нам людей, — пояснила руководитель онлайн-проекта для родителей "Своим примером" София Картавых.