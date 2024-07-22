Турнир по многоборью ГТО проведут в Тюмени ко Дню города

Масштабный турнир по многоборью ГТО "Самый подготовленный человек" в Тюмени проводится каждое лето с 2021 года. В этот раз организаторы подготовили три соревновательные площадки и четырехдневную программу.

25 июля в 10.00 в бассейне спорткомплекса "Зодчий" стартуют соревнования по плаванию. 26 июля турнир продолжится в Легкоатлетическом манеже, начало в 10.00. А 27 и 28 июля на площади мультицентра "Контора пароходства" (набережная реки Туры) состоится кульминация турнира, начало в 12.00.

В соревнованиях примут участие порядка 300 атлетов старше 16 лет из 63 субъектов России, а также Казахстана, Белоруссии и Мексики. Спортсменам предстоит пройти дистанцию, включающую в себя испытания на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости и меткости. Задания соответствуют выбранной категории участия: "Любители", "Продвинутые", "Профессионалы" и "Команда". Узнать свои задания спортсмены смогут в день состязаний.

Организаторы турнира для призеров и победителей приготовили призовой фонд.