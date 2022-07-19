Модерация контента YouTube вызывает все больше вопросов у экспертов

Многие родители позволяют детям самостоятельно выбирать контент на YouTube. Однако модерация платформы вызывает сомнения у экспертов, детям может попадаться запрещенный и потенциально опасный контент, а также фейки, отмечают в Лиге безопасного интернета.

Эксперты Лиги безопасного интернета обратили внимание, что механизм отсеивания видео на YouTube пропускает контент с нецензурной лексикой и сценами насилия. Механизм модерации остается скрыт от пользователей, что вызывает множество вопросов.

Даже алгоритмы специального сервиса YouTube Kids для детей пропускают неприемлемый контент для несовершеннолетних. Уже не раз фиксировалось, что дети и подростки получали в рекомендации видео про употребление наркотиков, огнестрельное оружие и отбеливание кожи.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

На сегодняшний день YouTube – не лучшая площадка для детей и детского контента. Если вы хотите показывать детям различные образовательные программы и мультики, существует множество других площадок, где их можно не только смотреть бесплатно, но также купить, скачать себе на устройство и иметь доступ к ним в любое время.

Все больше вопросов стало появляться к сервису с началом специальной военной операции. Платформа не только блокирует официальные средства массовой информации из России, но и продвигает фейковые ролики. И эта непроверенная информация попадает не только взрослой аудитории, но и детской.