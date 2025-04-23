Портал о детской кибербезопасности запустили в Тюменской области

На открытии первой межрегиональной конференции по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень 2025" губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о запуске портала, посвященного кибербезопасности для детей, родителей и педагогов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: "Сегодня мы запускаем новый информационный портал — "Детская безопасность в сети". Для детей, родителей и педагогов там будут публиковаться образовательные материалы, посвященные интернет-безопасности. Важным остается формирование у молодого поколения необходимых навыков и знаний".

На сайте "Детская кибербезопасность" три раздела: для родителей, для детей и для педагогов.

На сайте представлены реальные истории, которые уже случались с детьми в сети, даны пошаговые инструкции, как действовать в подобных ситуациях, и рекомендации, как научить ребенка быть бдительным в интернете.

Также на сайте есть анонимная форма, где можно поделиться историей встречи с интернет-мошенниками.

Педагоги могут получить всю важную информацию по кибербезопасности, найти методические материалы и готовые сценарии для проведения игр для младших, средних и старших классов.

Школьники узнают о безопасности в сети в разделе для детей, о том, как вести себя, если пишут незнакомцы, как защитить банковскую карту, чем опасна игромания, почему нельзя переходить по подозрительным ссылкам и другое.

Родители ознакомятся с кибербуллингом и кибергрумингом, с инструкциями, как вести себя в ситуации, когда ребенок подвергся негативному воздействию в интернете.

Также на сайте можно перейти на специальные сайты для повышения уровня цифровой грамотности: "Урок цифры", "Цифровой ликбез", "Лига безопасного интернета" и др.