"Кибер-трек" учит школьников безопасному поведению в сети

Сотрудники Областного центра профилактики и реабилитации в школе №92 Тюмени со 2 по 8 февраля провели турнир по настольной профилактической игре "Кибер-трек", направленной на изучение особенностей безопасного поведения в Интернете.

Игра разработана специалистами Областного центра профилактики и реабилитации специально для учащихся средних и старших классов для расширения их знаний и навыков по информационной безопасности детей и молодёжи.

Отвечая на вопросы, ребята "путешествуют" по особым дорожкам - трекам, обозначенным разными цветами. Игра поделена на три познавательных блока – "О безопасности в сети", "Я знаю закон" и "Как ты поступишь?".

Турнир организован в рамках блока мероприятий "Безопасный Интернет" областного межведомственного проекта "Тюменская область – территория здорового образа жизни!". В интерактиве приняли участие 74 ученика школы, организующую роль взяли на себя юные волонтеры, которые смогли привлечь своих сверстников для живого, веселого, неназидательного, но полезного обучения.

Подобные турниры пройдут и в других школах Тюмени.

Областной центр профилактики и реабилитации — ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей. В рамках профилактических программ реализуются проекты, направленные не только на профилактику наркомании и алкоголизма, но и прочих асоциальных явлений в обществе.