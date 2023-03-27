Молодежную акцию "Месяц безопасного интернета" провели в Тюменской области

Фото - Областной центр профилактики и реабилитации

Интерактивная акция "Месяц безопасного интернета" была организована по инициативе Областного центра профилактики и реабилитации, связана с контролем за появлением противоправного контента во всемирной сети и направлена на обучение подростков грамотной работе в соцсетях, основам безопасности при интернет-общении.

В мероприятиях приняли участие дети и подростки из всех 26 районов и городов Тюменской области. Например, интерактивная онлайн-игра "Молодежный квест" объединила 246 школьных команд – всего более 2 тысяч человек. Всем участникам необходимо было выполнить условия 3-х этапов, включающих задачи на логику, аналитику и творчество.

В рамках "Месяца безопасного интернета" в ряде учебных заведений проведены информационно-просветительские мероприятия на тему безопасности в интернете, в том числе с использованием специально разработанной тюменскими специалистами настольной игры "Кибер-трек".

Сотрудники Областного центра профилактики и реабилитации обучили более трех десятков волонтеров, которые в игровой форме вместе со своими сверстниками работают по принципу "равный – равному". С уникальной тюменской разработкой – настольной игрой "Кибер-трек" – за минувший месяц познакомились уже почти 800 человек.

При поиске противоправного контента в сети Интернет участниками проекта обнаружено более сотни ссылок, имеющих отношение к теме экстремизма и незаконной рекламы наркотиков. Информацию об опасных медиаресурсах специалисты передали в соответствующие службы и ведомства. Немало внимания было уделено также нелегально нанесенным надписям на улицах, которые могут быть связаны с рекламой запрещенных веществ. Благодаря старанию многочисленных волонтеров на объектах городской инфраструктуры заретушированы сотни кустарно нанесенных ссылок на интернет-ресурсы с противоправным контентом.