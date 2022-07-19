В Тюмени пройдет проверка системы оповещения

Техническая проверка централизованной системы оповещения с запуском электрических сирен с перехватом эфира теле- и радиовещания пройдет в Тюмени 20 июля с 10:40 до 11.00, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем!". Услышав его, каждый гражданин должен незамедлительно выполнить следующие действия:

1. Включить приёмники проводного, беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, проверить SMS-сообщения;

2. Прослушать официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности;

3. Действовать в соответствии с полученными инструкциями;

4. Оповестить соседей, родственников и знакомых.

5. В целях получения дополнительной инструкции держать приёмники включёнными.