В Тюмени пройдет проверка системы оповещения

Техническая проверка централизованной системы оповещения с запуском электрических сирен с перехватом эфира теле- и радиовещания пройдет в Тюмени 20 июля с 10:40 до 11.00, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.
Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем!". Услышав его, каждый гражданин должен незамедлительно выполнить следующие действия:
1. Включить приёмники проводного, беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, проверить SMS-сообщения;
2. Прослушать официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности;
3. Действовать в соответствии с полученными инструкциями;
4. Оповестить соседей, родственников и знакомых.
5. В целях получения дополнительной инструкции держать приёмники включёнными.
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