Пять выпускников Тюменской области набрали 100 баллов по двум предметам

Пять выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам: три выпускника Физико-математической школы Тюмени; выпускница школы №12 Ишима и выпускница прошлых лет, сообщает информцентр правительства ТО.
В регионе — 52 стобалльные работы, 3 из них — у выпускников прошлых лет. Набравшие максимальные баллы проживают в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске, Ишиме, Тюменском и Вагайском районах.
Больше всего максимальных результатов в 2022 году по русскому языку и истории.
Отмечается, что около 40% работ ЕГЭ в Тюменской области оценены на 80 и более баллов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru