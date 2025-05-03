Тюменцам сообщили горячие телефоны для выпускников

До начала основного периода ЕГЭ-2025 осталось три недели. Школы Тюменской области заканчивают порядка 11,5 тысячи учеников. Возможно, самим выпускникам или их родным потребуется консультация специалистов по вопросам государственной итоговой аттестации.

Рособрнадзор открыл горячую линию по вопросам организации и проведения ЕГЭ: +7 (495) 198-92-38. А также телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 198-93-38.

В Тюменской области можно обратиться в региональный департамент образования и науки по телефонам 8 (3452) 56-93-30, 56-93-49. Либо в ТОГИРРО: 8 (3452) 39-02-05.

Экзамены начнутся 23 марта. Для получения аттестата о полном общем образовании нужно сдать на положительную оценку математику и русский язык, они в расписании 27 и 30 мая соответственно. 3 и 4 июля, когда будут известны результаты, будет возможность пересдать один из предметов ЕГЭ, - уточняет Вслух.ру.