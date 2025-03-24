Тюменские родители могут сами попробовать сдать ЕГЭ

28 марта пройдет Всероссийская акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями", в этот раз взрослые могут попробовать сдать сокращенный вариант единого госэкзамена по математике базового уровня, сообщает депобразования ТО.

Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ: от входа в экзаменационный пункт до получения своих результатов. Они узнают, как проходит регистрация, организуется рассадка в аудиториях, выглядят рабочие места, организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ, происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).

Желающих поучаствовать в эксперименте тюменцев будут ждать в ТОГИРРО.