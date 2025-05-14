Более 12 тысяч школьников Тюменской области в этом году сдают ЕГЭ

Более 12 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году. Наша задача – обеспечить комфортные и безопасные условия для каждого из них, сообщил губернатор Моор.

Год от года увеличивается число выпускников, выбирающих профильную математику. Это отражает растущий интерес к техническим специальностям.

Положительная динамика наблюдается по информатике и физике – экономика нашего региона нуждается в квалифицированных кадрах технического профиля, и поэтому мы активно работаем над созданием необходимых условий.

"Вспоминая рекордный 2024 год, когда 91 выпускник города Тюмени показал стобалльный результат, мы рассчитываем, что в этом году достигнем еще больших успехов", - отметил Моор.