73 жителя Тюменской области заразились клещевыми энцефалитом и боррелиозом

С начала эпидсезона 73 жителя региона заразились клещевыми инфекциям: у 39 выявлен энцефалит, у 34 - боррелиоз, диагнозы 17 из них подтвердились на минувшей неделе.

На 11 июля в медицинских организациях региона зарегистрировано 22 141 обращение граждан по поводу присасывания клещей, из них 3998 – дети до 14 лет.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмень и Тюменском районе (9667), г. Тобольск и Тобольском районе (2176), г. Ишим и Ишимском районе (1780), Заводоуковском городском округе (1145).

Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.