Три спецподразделения контрактников формируют в Тюмени

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В Тюменской области формируют спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту: отдельный инженерно-саперный батальон "Тобол", стрелковая рота (снайперов) "Тайга" и пушечный артиллерийский дивизион "Сибирь", сообщает информационный центр правительства Тюменской облатси.

Контрактники получат денежное довольствие – от 200 000 рублей, суточные (за каждый день наступления) – 8 000 рублей, премии за выполнение боевых задач – 300 000, другие выплаты и льготы. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что участникам этих подразделений выделят по 100 000 рублей подъемных.

Подать заявление на прохождение службы по контракту можно в военный комиссариат Тюменской области. Заключить контракт на прохождение службы в подразделениях могут мужчины от 25 до 50 лет. Подробности по телефону: 8 (3452) 79-19-05.