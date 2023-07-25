Призывной возраст в РФ увеличен до 30 лет

17:07 25 июля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Госдума приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году, сообщает тг-канал "Раньше всех. Ну почти".

Также Госдума приняла поправки о запрете выезда из РФ призывников со дня направления повестки на работу или учебу и с момента ее размещения в реестре.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2023