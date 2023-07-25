Призывной возраст в РФ увеличен до 30 лет

Госдума приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году, сообщает тг-канал "Раньше всех. Ну почти".
Также Госдума приняла поправки о запрете выезда из РФ призывников со дня направления повестки на работу или учебу и с момента ее размещения в реестре.
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