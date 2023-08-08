Минцифры завершает прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы

Приём заявлений от сотрудников ИТ-компаний для отсрочки от срочной службы в рамках осеннего призыва заканчивается 8 августа в 23:59 (мск). Подать заявку можно на Госуслугах, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Работодатель увидит заявление сотрудника в своём личном кабинете на портале, проверит и подтвердит данные. Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания. Она должна отправить все данные в Минцифры не позднее 11 августа.

Основными критериями для отсрочки являются гражданство РФ, мужской пол, возраст — до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня, работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года (не касается трудоустроившихся сразу после вуза). Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года

Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.