Тюменский Роспотребнадзор рассказал, какие прививки должны быть у призывников

16:15 19 февраля 2024
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Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, перед отправкой они проходят медкомиссию, где оценивается не только состояние их здоровья, но и информация о наличии необходимых прививок. К ним относятся  прививки от гепатита В, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b, кори, краснухи, эпидемического паротита.

"Дополнительно за 1-2 месяца до призыва мужчин вакцинируют против менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, а также ежегодно осенью - против гриппа. Иммунизация призывников позволяет избежать эпидемиологического неблагополучия во вновь формирующихся коллективах военнослужащих". - отмечают в РПН.

Помимо этого во время срочной службы в случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической обстановки может возникнуть необходимость в проведении вакцинации против клещевого энцефалита, гепатита А, некоторых других инфекций.

Теги: вакцинация , корь , пневмония , Роспотребнадзор , служба в армии
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