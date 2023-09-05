Предельный возраст для ИТ-отсрочки от срочной службы подняли до 30 лет

Президент РФ подписал Указ о повышении с 27 до 30 лет предельного возраста ИТ-специалистов для получения отсрочки от срочной службы в армии, собщает Минцифры.
Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года — одновременно с федеральным законом об увеличении призывного возраста. Уже в весенний призыв отсрочку от срочной службы смогут получить сотрудники ИТ-компаний с 18 до 30 лет.
Среди других основных критериев для отсрочки:
- российское гражданство, мужской пол
- работа по трудовому договору
- нормальная продолжительность рабочего дня
- высшее образование по специальности из перечня
- работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва
Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза
В осенний призыв 2023 года возрастные критерии остаются прежними — с 18 до 27 лет.
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