Предельный возраст для ИТ-отсрочки от срочной службы подняли до 30 лет

Президент РФ подписал Указ о повышении с 27 до 30 лет предельного возраста ИТ-специалистов для получения отсрочки от срочной службы в армии, собщает Минцифры.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года — одновременно с федеральным законом об увеличении призывного возраста. Уже в весенний призыв отсрочку от срочной службы смогут получить сотрудники ИТ-компаний с 18 до 30 лет.

Среди других основных критериев для отсрочки:

- российское гражданство, мужской пол

- работа по трудовому договору

- нормальная продолжительность рабочего дня

- высшее образование по специальности из перечня

- работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва

Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза

В осенний призыв 2023 года возрастные критерии остаются прежними — с 18 до 27 лет.