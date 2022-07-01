Евгений Колтун и Леонид Окунев стали Почетными гражданами города Тюмени

Бессменный руководитель атлетического клуба "Антей" Евгений Колтун и директор тюменского молодежного театра "Ангажемент" Леонид Окунев удостоены звания "Почетный гражданин города Тюмени". За присвоение им почетного звания проголосовали депутаты Тюменской городской думы на очередном пленарном заседании.

Евгений Колтун является основателем клуба "Антей" - старейшего в России клуба бодибилдеров, отметившего в этом году 55-летие. Спортсмены "Антея" под руководством основателя Евгения Колтуна завоевали более 250 медалей разного достоинства, в том числе 16 золотых медалей чемпионата Европы, выиграли 20 чемпионатов мира, 69 раз становились чемпионами России. Помимо сортменов, в клубе занимались десятки тысяч тюменцев. С 1995 года Колтун является заслуженным тренером России, в 2008 году награжден Медалью Ордена "За заслуги перед отечеством" II степени", с 2019 года - "Почетный работник физической культуры и спорта Тюменской области".

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Леонид Окунев - известный актер, художественный руководитель и директор тюменского молодежного театра "Ангажемент". Он является заслуженным артистом Российской Федерации, получил широкое признание общественности и профессионального сообщества. Окунев исполнил сотни ролей в кино и на сцене, является одним из основателей единственного в Тюмени молодежного театра "Ангажемент".

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При обсуждении кандидатур депутаты выказались на присвоение почетного звания обеим кандидатурам, отметив их профессионализм и личностные качества, преданность городу и делу, которым они посвятил свою жизнь. Эту же идею поддержал председатель думы Евгений Заболотный.

"Пятьдесят лет назад я с группой студентов Тюменского госуниверситета пришел заниматься в "Антей". Евгений Исидорович Колтун не только выносил эту идею клуба, но и успешно реализовал, сделав массовым это движение движение культуристов, продвигал и продвигает Тюмень на российском и международном уровне. То же относится и к Леониду Григорьевичу Окуневу. Благодаря Леониду Окуневу, тем фильмам, в которых он снимался, знают о Тюмени, о том, что здесь есть такой человек, он успешно выступает на сцене, энтузиаст муниципального театра. И Колтун, и Окунев - визитные карточки нашего города, региона и, если хотите, то и России. Поддерживаю полностью выступавших и рекомендую депутатам проголосовать за эти две кандидатуры", - почеркнул спикер.

По итогам тайного голосования за кандидатуру Колтуна проголосовано 30 депутатов, за Окунева - 31. Почетные звания им присвоены за значительный вклад в развитие города Тюмени, выдающиеся заслуги в сфере спорта и выдающиеся заслуги в сфере культуры соответственно. Официальное чествование Почетных граждан состоится в рамках празднования Дня города.