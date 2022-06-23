Основной этап сдачи ЕГЭ в Тюменской области прошёл в штатном режиме

Завершился основной период сдачи ЕГЭ выпускниками. Экзамены прошли в штатном режиме, в основной этап для участников экзамена работало 50 пунктов проведения экзамена, сообщает департамент образования и науки ТО.

Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году сдают 10 612 выпускников средних школ и 724 выпускника прошлых лет. Основной период ЕГЭ проходит с 26 мая до 2 июля. Впервые экзамены проводились с использованием новых технологий: "Передача экзаменационных материалов по сети "Интернет", "Печать и сканирование полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ".

Уже Известны результаты половины учебных предметов, среди которых уже есть 44 стобалльных, в том числе 5 по обществознанию. Количество высокобалльных работ (от 80 до 99) больше, чем в прошлом году.

Теперь в регионе стартуют резервные сроки сдачи единого государственного экзамена. В эти дни ребята, которые по уважительной причине пропустили экзамен, а также выпускники прошлых лет напишут ЕГЭ.