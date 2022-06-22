Евгений Заболотный принял участие в открытии выставки о жизни первого губернатора Ямала

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Выставка "Река с простым названием жизнь", рассказывающая о жизненном пути первого губернатора Ямала, члена Совета Федерации Юрия Неёлова, открылась в Тюмени накануне 70-летия известного политика.

Под руководством Неелова северный округ стал одним из самых процветающих регионов России по уровню жизни. В экспозиции отражена его биография, мечты стать пилотом и политическая деятельность, подробно освещен трудовой путь, рассказано о немалых преодолениях и больших радостях от реализованных проектов и жизненных побед.

Председатель Тюменской гордумы, доктор исторических наук, профессор Евгений Заболотный поздравил юбиляра и высказал уверенность, что такие события для Тюмени очень важны – они формируют источниковую базу для исторических исследований края.

"Эта выставка – яркое событие в жизни Тюмени. Главными документами в источниковедении считаются свидетельства непосредственных участников событий. Поэтому поколения, которые придут после нас, будут изучать историю Ямала, Югры и Тюменской области по таким материалам жизни людей, сделавших огромные шаги для развития и формирования будущего наших территорий", - отметил Евгений Заболотный.

Посетить выставку можно до 10 августа, она расположилась в в музейном комплексе имени И.Я. Словцова, вход свободный.