ЕГЭ по информатике сдают 11,1% тюменских выпускников

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20 и 21 июня ЕГЭ по информатике состоится для 1 257 одиннадцатиклассников Тюменской области, этот экзамен выбрали 11,1% выпускников.

В 2021 году аттестацию по информатике проходили 867 человек.

Единый государственный экзамен в Тюменской области в 2022 году сдают 10 612 выпускников средних школ будут и 724 выпускника прошлых лет. Основной период ЕГЭ проходит с 26 мая до 2 июля. У школьников есть возможность написать экзамены в резервные дни.