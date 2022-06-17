Мощи Сергия Радонежского будут сутки находиться в мужском монастыре Тюмени

Мощи преподобного Сергия Радонежского прибыли в Свято-Троицкий мужской монастырь Тюмени, ковчег встретили сотни верующих во главе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.

"Поклоняясь этой святыне, мы приобщаемся к величайшему событию XIV века. Именно преподобный Сергий способствовал объединению Руси, призывал, чтобы, взирая на образ Святой Троицы, преодолевалась ненавистная вражда и разделение мира сего. Этот призыв, эта молитва для нас актуальна во все времена. В какой бы век мы не посмотрели, всегда есть силы извне, пытающиеся разделить наш народ", - сказал митрополит.

Святыня будет находиться до вечера 18 июня в монастыре по адресу: г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10.