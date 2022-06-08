В Тюмени на два дня увеличат количество автобусов, следующих до кладбищ

В Троицкую родительскую субботу, 11 и 12 июня, будет увеличено количество автобусов, идущих к тюменским кладбищам. На маршруте №32 "ЖДВ - с/о "Приволье" на линию выйдут три автобуса большого класса вместимости, на маршруте №121 "ЖДВ - Червишевское кладбище-2" будет организовано движение трех автобусов особо большого класса вместимости.
Расписание можно уточнить на сайте "Тюменьгортранса" tgt72.ru и по тел. 8-800-250-0722.
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