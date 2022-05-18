Более четверти детей Тюменской области воспитываются в многодетных семьях

Фото Дарьи Ровбут, https://admtyumen.ru

Детское население Тюменской области - почти 380 тысяч, при этом более 107 тысяч растут в многодетных семьях, сообщили изданию в департаменте соцразвития.

За десятилетие в Тюменской области количество семей с детьми увеличилось почти в полтора раза и сегодня в регионе их более 250 тысяч, при этом более 110 тысяч семей – молодые.

"Количество многодетных семей выросло почти в три раза. Сегодня таких семей в регионе — более 30 тысяч. Всего в многодетных семьях воспитываются более 107 тысяч детей", - отмечают в департаменте соцразвития.

Накануне в правительстве региона 16 многодетным матерям и отцам губернатор вручил медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". "Убежден, именно в семье закладываются духовные и нравственные ценности – то, без чего невозможно стать настоящим человеком и патриотом, а в будущем – достойным родителем. Государственная поддержка семей, помощь в воспитании и развитии детей, организации их досуга и отдыха остается для нас одной из основных стратегических задач", – отметил губернатор, поздравляя жителей региона с наградами.

На сайте правительства отмечается, что "в Тюменской области сохранены все действующие социальные программы в рамках национального проекта "Демография". Вводятся новые меры поддержки, которыми с каждым годом пользуются все больше семей, эти меры приносят эффект".