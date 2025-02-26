Более 1 млрд рублей направит Тюменская область на реализацию проекта "Многодетная семья"

Более миллиарда рублей в 2025 году в рамках реализации регионального проекта "Многодетная семья" выделит Тюмеская область на выплату материнского капитала на третьего и последующих детей, социальную помощь многодетным малоимущим семьям, в том числе льготы на проезд и оплату ЖКУ, выплаты на школьную и спортивную форму.

"Меры поддержки действуют в рамках нового нацпроекта "Семья". В него вошли пять тюменских программ. Реализуя их, поддержим не только семьи с детьми, особенно многодетные, но и наше старшее поколение. Отдельное внимание – развитию активного долголетия. На организацию долговременного ухода на дому выделим более 140 млн рублей", - пояснил губернатор Александр Моор.

Новый национальный проект "Семья" стартовал 1 января 2025 года и стал продолжением национального проекта "Демография".