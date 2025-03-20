Жительнице Тюменской области вернули трех ее детей

Исетский районный суд Тюменской области восстановил в родительских правах женщину в отношении трех несовершеннолетних детей. Ей удалось доказать, что она исправилась и может их надлежащим образом содержать и воспитывать.

"Она полностью пересмотрела подход к воспитанию детей, ведет стабильный образ жизни, трудоустроена и добросовестно выплачивает алименты. Представитель органов опеки и попечительства подтвердил, что истец выполнила все рекомендации, направленные на улучшение условий жизни детей, и не имеет задолженности по алиментным обязательствам. Суд, изучив материалы дела и заслушав мнение всех сторон, пришел к выводу, что основания для ограничения родительских прав более не актуальны", - указано на сайте объединенной пресс-службы судебной системы Тюменкой области.

В решении подчеркивается, что восстановление прав соответствует интересам несовершеннолетних и создаёт условия для их полноценного развития в семье.