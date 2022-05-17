В тюменском правительстве вручили награды ветеранам пионерского движения

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с ветеранами пионерского движения и поздравил педагогов со 100-летним юбилеем Всесоюзной пионерской организации.

"Я хочу всем вам пожелать крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, пионерского задора. Быть очень активными и востребованными на этом ответственном участке работы. И всегда, когда звучит призыв "Пионер, будь готов!", отвечать "Всегда готов!" - обратился к гостям Моор.

В торжественной обстановке ветеранам пионерского движения вручены Благодарности Губернатора и Благодарственные письма Правительства Тюменской области.

День пионерии отмечается 19 мая. В этот день в 1922 году на очередном съезде комсомола было принято решение сформировать пионерские организации.