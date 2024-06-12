Почетный консул Армении в Тюмени Абрам Овеян вместе с Кадыровом и Машковым награжден премией Нобеля

Накануне Дня России в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялась XIX церемония награждения премией Людвига Нобеля, в этом году ее лауреатами стали заместитель министра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента РФ Михаил Богданов, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, народный артист РСФСР Александр Михайлов, военный летчик и иеромонах Валерий Бурков (Киприан), а также почетный консул Армении в Тюмени Абрам Овеян, сообщает ТАСС.

"Наша церемония проводится в преддверии великого праздника - Дня России. Величие же страны определяется ее людьми, безусловно, все лауреаты премии Людвига Нобеля являются созидателями современной России", - сказала на церемонии вручения премии руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева.

Абрам Овеян - заслуженный строитель Российской Федерации, почетный консул Армении в Тюмени, президент Союза армян Тюменской области, генеральный директор компании "Тюменьтел", известной в Тюмени такими объектами, как ДК "Нефтяник", Тюменский морфологический центр и центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и активно работающей на Ямале. В июне 2023 года армянская община под руководством Абрама Овеяна открыла в Тюмени парк российско-армянской дружбы имени маршала Ивана Баграмяна и освятила армянскую апостольскую православную церковь.

Главная награда премии - круглая медаль с изображением профиля Людвига Нобеля. По данным ТАСС, оригинальная премия Людвига Нобеля была учреждена в Санкт-Петербурге в 1888 году. Изначально "Товарищество Братьев Нобель" вручало золотые медали в память об инженере и промышленнике Людвиге Нобеле, брате Альфреда, раз в пять лет за исследования и разработки в области науки и техники. Премия прекратила свое существование в 1917 году вместе с национализацией предприятий семьи Нобелей.

В 2005 году ее возродил учрежденный в том же году Фонд Людвига Нобеля. С того времени лауреатами премии стали более 70 человек, среди которых известные артисты, музыканты, поэты, ученые, врачи, космонавты, политики, меценаты. Как утверждается в положении о премии, она вручается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения.

Людвиг Эммануилович Нобель родился 27 июля 1831 года в Стокгольме. С 11 лет его жизнь была связана с Россией, куда переехал его отец, создавший в Петербурге один из крупнейших машиностроительных заводов того времени. Нобель был одним из учредителей Императорского российского технического общества - массовой общественной организации, объединившей инженеров и ученых различных областей. Нобели традиционно поддерживали культуру, до 40% чистого дохода семья Нобель направляла на благотворительность.