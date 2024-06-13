Тюменская гордума за год наградила тридцать горожан за волонтерство и добровольчество

Волонтерское движение в городе Тюмени с каждым город прирастает новыми людьми, муниципалитет этому оказывает активное содействие, однако многое в развитии данного движения зависит от неравнодушия каждого жителя города. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по социальному развитию, которое прошло под председательством депутата Екатерины Вешкурцевой.

По данным администрации города, в Тюмени проживает 758 тысяч человек в возрасте старше 7 лет, почти 136 тысяч из них участвуют в волонтерской и добровольческой работе, задача муниципальной власти — создавать условия, чтобы таких людей становилось больше. По сравнению с 2022 годом, волонтеров и добровольцев в городе стало больше на 18,1 процента, в этом году ожидается такая же динамика. В Тюмени 15 направлений волонтерской деятельности, свыше 50 частных и госкомпаний в них участвуют, наиболее эффективны — профессиональные движения: волонтеры-медики, киберволонтеры, поисковики и так далее. Ежегодно в школе волонтеров обучение проходят около 4 тысяч человек. Работа по развитию волонтерского движения в Тюмени ведется в рамках муниципальных программ "Реализация молодежной политики в городе Тюмени" и "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Тюмени". В первом случае идея волонтерства популяризируется через конкурс социальных проектов "Инициатива", "Школу волонтера", штаб "Волонтеры городской среды", а также чествование добровольцев Тюмени и информационную поддержку движения. По второй программе социально ориентированным некоммерческим организациям муниципалитет выделяет гранты и субсидии, имущественную и информационную поддержку. Так, в 2023 году помощь оказана 104 СОНКО, в том числе 27 в виде грантов и одной субсидии в общей сложности получили из городского бюджета более 18,19 млн рублей, еще 77 смогли воспользоваться льготой на аренду земельных участков и муниципального имущества. К докладе отмечено, что тюменцы активно участвуют во всех гуманитарный акциях, в том числе по поддержке участников специальной военной операции, их семей, по помощи пожилым и ветеранам, в акциях по благоустройству города и других не менее важных мероприятиях и событиях.

Депутат Владимир Сбитнев попросил уточнить, насколько в Тюмени в плане добровольчества и волонтерства активна рабочая молодежь. По словам представителя администрации, в общем числе волонтеров 28 процентов приходится на тюменцев в возрасте от 18 до 25 лет, в прошлом году они себя особо ярко проявили во время пожароопасного сезона. Не менее активны пенсионеры.

"Какие бы механизмы не были реализованы в городе Тюмени, во многом от активной жизненной позиции каждого тюменца зависит развитие данного направления. Конечно, наши тюменцы отличаются особым трепетным отношениям и к своему городу, и к людям с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году ситуация с пожарами тоже вызвала отклик у неравнодушных тюменцев, и очень многие проявили себя в этот непростой период. Депутаты Тюменской городской думы высоко оценивают вклад в развитие данного движения самих горожан: только за прошлый год 30 тюменцев были представлены к награде за волонтерство и добровольчество. И мы надеемся, что с каждым годом у нас таких людей будет в городе Тюмени больше", - резюмировала обсуждение вопроса Екатерина Вешкурцева.