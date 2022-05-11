Конкурс рисунков "Сад Памяти глазами детей" проводится в Тюменской области

Фото из архива https://vk.com/memorialgarden

В преддверии Дня Победы стартовал конкурс рисунков среди детей. Самые маленькие участники могут создать виртуальный "Сад памяти", загружая свои работы на официальный сайт проекта садпамяти2022.рф.

В конкурсе рисунков в рамках акции "Сад памяти" могут принять участие дети со всей России и из-за рубежа от 3 до 17 лет.

Заявку можно отправить до 1 июня. Работа должна быть выполнена на листе формата A4 в любой технике.

Все рисунки объединит одна тема – сохранение памяти о людях, совершивших великий подвиг. Рисунки можно посвятить прославленным воинам, ключевым событиям Великой Отечественной войны и героям своей семьи.

Итоги конкурса подведут 13 июня. Главный приз – поездка в Москву и участие в финальном мероприятии акции "Сад памяти" на Поклонной горе 22 июня.

Подробную информацию об условиях участия в конкурсе "Сад Памяти глазами детей" можно узнать на сайте акции садпамяти2022.рф.