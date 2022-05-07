Дети из поселка Московский узнали, почему горят леса и как предотвратить пожары

Открытый урок "Пожарная безопасность в пожароопасный период" для учащихся общеобразовательной школы п. Московский провели работники отдельного поста Противопожарной службы.
Школьники на уроке узнали о масштабах прошлогодних лесных и ландшафтных пожаров в Тюменской области, об основных причинах возникновения таких пожаров. Специалисты рассказали детям, как обезопасить себя при возникновении чрезвычайных ситуаций в лесу. Напомнили ребятам о действующих запретах на посещение лесов, разведение открытого огня.
Во второй части занятия сотрудники противопожарной службы рассказали о пожарно-спасательном оборудовании, которое находится на пожарном автомобиле. Ребята с интересом слушали и рассматривали технику. По окончании занятия, дети попросили чаще приезжать в гости и организовывать интересные мероприятия.
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