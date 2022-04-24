Тюменских мастериц отметили на международном фестивале "Quilt fest"

15:03 24 апреля 2022
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Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

С 14 по 17 апреля в Москве прошел X Международный фестиваль "Quilt fest". Тюменский регион на фестивале представили руководители клубов лоскутного шитья "Матрёна" и "Светлый терем" Елена Егорова и Марина Коба.

Мастерицы подготовили работу "Пробуждение", выполнив ее в традиционной технике лоскутного шитья. Работа получила высокую оценку жюри и участников фестиваля. По итогам конкурса делегация Тюменской области отмечена особой отметкой и специальным призом.

"Мы получили массу новых впечатлений, были рады встречам с коллегами из разных регионов страны, вдохновились на создание новых проектов, уже начали работу над созданием эскизов. Выражаем благодарность Департаменту культуры Тюменской области и Тюменскому музейно-просветительскому объединению за поддержку и организацию поездки!" - поделились впечатлениями участницы.

Теги: фестивали
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