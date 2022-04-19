Областной депутат призвал тюменцев бережнее относиться к природе

Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн обратился к жителям региона с просьбой беречь природу и ответственно соблюдать меры введенного на территории региона с 15 апреля особого противопожарного режима.

Тюменская область вошла в список регионов с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам по данным Минприроды РФ. Всего в стране субъектов, находящихся в столь непростой ситуации, насчитывается восемь.

"Большинство ландшафтных пожаров возникает по вине человека. И последствия страшны: страдает лесной фонд, становятся непригодными к скорому засеву поля, гибнут и мучаются от дыма и голода животные и птицы, смог и пламя могут добраться до населенных пунктов", - отметил Виктор Рейн в своем официальном telegram-канале.

Депутат напомнил, что на территории Тюменской области запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе на мангалах, использование пиротехнических изделий (включая дачные участки). Запрещены и сельскохозяйственные палы. Соответствующее постановление правительства Тюменской области от 12 апреля 2022 года № 219-п "О введении особого противопожарного режима" опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Эти запреты введены не из вредности, поверьте. Соблюдать пожарную безопасность крайне важно. Никакие мимолетные развлечения не стоят таких последствий. Будьте благоразумны, друзья! Надо любить нашу прекрасную тюменскую природу, которая кормит нас, которая щедра на красоту и места для отдыха. И тогда она ответит нам взаимностью", - обратился к тюменцам Виктор Рейн.

Напомним, что за нарушение противопожарного режима в Тюменской области предусмотрены штрафы. За разведение огня и приготовление шашлыка вне специально оборудованных для этого мест (к примеру, у гаражей, во дворах или на парковках) полагается штраф от 2 тысяч рублей. Кроме того, за уничтожение пожаром лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность. В случае значительного ущерба провинившемуся грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо 4 года лишения свободы.