17 апреля православные отмечают Вербное воскресенье

В канун праздника в первую очередь соблюдают народную традицию - приобретение вербочек. Голышмановская прихожанка Нина Матвеева говорит, что делать это надо с утра, чтобы подольше порадоваться наступлению светлого праздника. Вазу с веточками вербы ставят на самое видное место в доме — можно в каждой комнате и желательно в углы, потому что именно в них скапливается негативная энергетика. Эксперты утверждают, что она не несет особого вреда здоровью, но в любом случае лучше очистить помещение, чем оставить все как есть. Не забудьте старые ветки вербы сжечь - в них скапливается негативная энергия, которую они стараются убрать ото всех, кто в доме.

- Верующие идут в церковь на богослужение и обязательно освещают свежие вербы, - пояснила Нина Михайловна. - Конечно, человеку необязательно быть религиозным, чтобы тоже присоединиться к этому доброму обычаю. Делать подобные обряды нужно только по своей воле и осмысленно. Дарите вербы знакомым, близким, друзьям и родным. Эти ветви считаются символами возрождения, приятного дыхания весны, которое символизирует новые надежды и успех во всех начинаниях. Люди верующие всегда имеют в доме хотя бы одну икону, помещая ее в особом уголке, где можно помолиться и просто мысленно отдохнуть от насыщенного жизненного ритма. В таком случае веточки вербы ставят рядом с иконой и держат их там весь год.

Поверья, связанные с Вербным воскресеньем, идут к нам из глубокого прошлого. Принимать их или нет — личное дело каждого. Нина Матвеева рассказала о "рабочих" приметах, проверенных на протяжении жизни:

- Легонько ударьте веточкой вербы близкого в Вербное воскресенье, и он будет здоров целый день. Если впереди предстоит какое-то важное событие по работе или учебе, скушайте почку вербы и поверьте в то, что задуманное сбудется. А отправляясь в дальнюю дорогу или на важную встречу, отрывают три почки, кладут их в освященную воду, и выпивают стакан перед выходом из дома. Только имейте в виду, что по пустякам вербу не беспокоят. А вот ещё одна интересная примета. Если в это чудесное воскресенье вы собственноручно посадите любое комнатное растение, оно поспособствует привлечению удачи и богатства в вашу жизнь. На следующий день после Вербного воскресенья родителям советую навестить молодоженов. Тёщи идите в гости к зятьям, свекрови – к снохам. Особенно важно преподнести символический подарок – как говорится, на счастье. Считается, что таким добрым жестом можно способствовать миру и покою в доме молодых.

В Вербное воскресенье тем, кто соблюдает пост, разрешается послабление: можно употреблять любые блюда из рыбы. Если же вы не поститесь – ничего страшного. Но важно иметь в виду, что злоупотребление пищей и тем более спиртным в такой светлый день нежелательно. Лучше всего провести праздник с ясной, чистой головой. Тем более что поводов для веселья предостаточно и в другие дни.

В такой светлый день, как Вербное воскресенье, не стоит заниматься напряженными делами, долго прибираться в доме, наводить порядки. Лучше уделите внимание семье и хорошо отдохните, сообщает АиФ - Западная Сибирь.