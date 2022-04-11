Поликлиника в Ялуторовске после реконструкции увеличилась на 50%

Ялуторовская поликлиника после реконструкции увеличилась в два раза по площади, обзавелась современным диагностическим оборудованием отечественного производства и теперь может предложить пациентам новые виды реабилитации.

Реконструкция здания взрослой поликлиники шла четыре года. За это время здание подросло на этаж и расширилось на первом этаже, произведены большие внутренние работы. На эти цели из бюджета ушло 288 млн рублей, еще 132 млн направили на оснащение.

Двери для пациентов поликлиника открыла 4 апреля, сегодня учреждение осмотрел губернатор Александр Моор. Главврач Областной больницы №23 Михаил Горбачев рассказал гостям, что к поликлинике приписано около 54 тысяч человек, амбулаторная помощь оказывается по 14 направлениям, включая онкологию, урологию, офтальмологию, оториноларингологию и т.д.

Одно из главных новшеств поликлиники - третий этап реабилитации. Под оздоровительную терапию, лечебную физкультуру, тренажёрный зал и процедурные кабинеты отведен четвёртый этаж. Восстановление здесь могут проходить люди после инсультов, инфарктов, травм и тяжелых форм коронавируса.

"Первый и второй этап реабилитации пациенты из пяти обслуживаемых районов с инсультами, инфарктами, патологиями сердечно-сосудистой системы и травмами проходят в стационаре. Теперь цикл реабилитации замкнут, мы имеем возможность все три этапа проводить на нашей территории. Это одна из главных новаций", - рассказал главврач.

Новые аудиометры в ЛОР-кабинете позволяют диагностировать тугоухость, и теперь пациентам нет необходимости ехать в Тюмень к сурдологу, как это было раньше. Также в лечебном учреждении установили рентген-комплекс, флюорограф, маммограф - качественное и современное оборудование, произведенное на заводах Ленинградской и Московской области даёт низкую лучевую нагрузку при исследовании, отметил Горбачёв.

По словам главврача, проблем с кадрами в поликлинике нет: персонал прошел переподготовку для работы на новом оборудовании, часть которого закуплена у отечественных производителей, пригласили на работу уролога, который обладает необходимыми компетенциями.

Губернатор отметил позитивные изменения и заверил, что реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе продолжается в плановой режиме.