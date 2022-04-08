Сезон клещей открылся в Тюменской области 30 марта

09:41 08 апреля 2022
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Первое в 2022 году обращение за медицинской помощью по поводу присасывания клеща зафиксировано в Заводоуковске 30 марта. 

Статистику сезона открыл житель города, предполагается, что "встреча" с насекомым произошла на территории личного подворья.

В качестве экстренной профилактики медики мужчине ввели противоклещевой иммуноглобулин.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре напоминают, что клещи просыпаются от зимней спячки ранней весной, с появлением первых проталин, поэтому уже в апреле нужно быть полностью готовыми к встрече с ними. защититься от  клещевого энцефалита можно вакцинацией

Теги: вакцинация , клещи , Роспотребнадзор
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