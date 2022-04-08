Сезон клещей открылся в Тюменской области 30 марта

Первое в 2022 году обращение за медицинской помощью по поводу присасывания клеща зафиксировано в Заводоуковске 30 марта.
Статистику сезона открыл житель города, предполагается, что "встреча" с насекомым произошла на территории личного подворья.
В качестве экстренной профилактики медики мужчине ввели противоклещевой иммуноглобулин.
Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.
В Роспотребнадзоре напоминают, что клещи просыпаются от зимней спячки ранней весной, с появлением первых проталин, поэтому уже в апреле нужно быть полностью готовыми к встрече с ними. защититься от клещевого энцефалита можно вакцинацией.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru