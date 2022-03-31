Кинологи Росгвардии съехались в Тюмень для обучения

Более 70 специалистов-кинологов со всех округов Росгвардии вместе со своими питомцами в тюменском Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск нацгвардии пройдут курс профессиональной подготовки.

Обучение рассчитано на четыре месяца и нацелено на приобретение военнослужащими и сотрудниками кинологических подразделений ведомства новых теоретических знаний и практических навыков в дрессировке собак и их служебном применении. Кроме этого обучающиеся обменяются профессиональным опытом и усовершенствуют свои знания.

В первые дни пребывания в центре росгвардейцы сдали вступительные зачёты по физической, боевой, военно-политической подготовке. Далее их ждёт углублённое изучение основ служебной кинологии и отработка практических действий воспитания, дрессировки и применения минно-разыскных и патрульно-разыскных собак при выполнении служебно-боевых задач. Пока наставники совершенствуются теоретически, их верные помощники - немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры, спаниели, адаптируются к новым условиям пребывания.

Задача командования центра и преподавательского состава – осуществить качественную подготовку слушателей и их питомцев, оказать практическую помощь в социализации и адаптации четвероногих бойцов к любым условиям применения.