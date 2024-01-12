Самой популярной породой собак в России является немецкий шпиц

На фото тоже шпиц, но померанский

Российская кинологическая федерация на основе собственных данных о выдаче родословных составила топ-10 пород собак в России за 2023 год, в лидерах - небольшие собаки, содержать которых в городских квартирах проще.

Топ-10 самых популярных пород собак среди россиян в 2023 году выглядит так:

немецкий шпиц

чихуахуа

вельш корги пемброк

немецкая овчарка

йоркширский терьер

лабрадор ретривер

пудель

кавалер кинг чарльз спаниель

джек рассел терьер

среднеазиатская овчарка.

Рейтинг самых популярных в России пород собак в 2023 году составлен на основании единой родословной книги РКФ: в ней регистрируются более 355 тысяч щенков ежегодно, что является наивысшим показателем мире. Немецкий шпиц первое место в рейтинге занимает восьмой год подряд. Впервые за последние три года в десятку вошла порода кавалер кинг чарльз спаниель, сместив французских бульдогов.

Кинологи отмечают, что интерес россиян смещается к небольшим собакам-компаньонам. Именно эти питомцы с легкостью подстраиваются под ритм жизни собаковода, отличаются дружелюбным характером и готовы всегда следовать за хозяином. "Тенденция заводить крупных и рабочих собак сменяется на интерес к небольшим собакам-компаньонам. Мне кажется, это можно понять без какой-либо статистики, сейчас в любом дворе крупных собак гораздо меньше, чем небольших компаньонов. Ритм жизни и отношение к животному диктуют свою моду", – цитирует слова президента РКФ Владимира Голубева издание "Ветеринария и жизнь".