Кинологи уверяют, что тюменцам не стоит бояться уличных собак

15:39 04 декабря 2021
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Собака проявляет агрессию, когда чувствует угрозу. Так работает инстинкт самосохранения. Поэтому человеку рядом с собаками, в том числе уличными, стоит вести себя спокойно и уверено, советуют тюменские кинологи.

Как отметил президент Федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов, если на пути встретилась стая собак, занимающаяся своими делами, нужно просто обойти ее.

"Собака считывает мимику, позы, жесты и интонации. Если вы шли обычным шагом, а возле них резко изменили поведение и показали неуверенность, то станете для них угрозой. Даже если обходите стороной, делайте это спокойно и уверенно, контролируйте их взглядом, не машите руками", – дал рекомендации Александр Кротов.

Беспризорные собаки не слишком смелые и если они начнут вести себя агрессивно, достаточно замахнуться палкой или камнем – они убегут. Но это крайние случаи, пишет "Вслух.ру".

Теги: безопасность , кинологи , собаки , уличные собаки
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