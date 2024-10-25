Суд обязал власти выплатить подростку 20 тыс рублей за укус бродячей собаки

Бродячая собака в августе у стадиона в селе Бердюжье укусила за ногу подростка 2011 года рождения, его законный представитель обратился в прокуратуру с просьбой взыскать с виновных компенсацию морального вреда.

Так как за отлову бродячих животных, их транспортировку и передачу в приюты отвечают органы местного самоуправления, то прокурор просил взыскать с администрации Бердюжского района Тюменской области в пользу несовершеннолетнего, в лице его законного представителя, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Суд, рассмотрев дело, решил взыскать 20 000 рублей. Решение в законную силу не вступило.