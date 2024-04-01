На части Заводоуковска введут карантин по бешенству

На части территории города Заводоуковска Тюменской области с 1апреля установят карантин по бешенству - в областной ветеринарной лаборатории вирус выявлен в доставленном с территории материале от собаки.
"Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение Губернатору Тюменской области проект Постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на части территории города Заводоуковска Тюменской области с 01.04.2024", - сообщили в управлении.
Утверждён план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru