На части Заводоуковска введут карантин по бешенству

На части территории города Заводоуковска Тюменской области с 1апреля установят карантин по бешенству - в областной ветеринарной лаборатории вирус выявлен в доставленном с территории материале от собаки.

"Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение Губернатору Тюменской области проект Постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на части территории города Заводоуковска Тюменской области с 01.04.2024", - сообщили в управлении.

Утверждён план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.