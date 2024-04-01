На части Заводоуковска введут карантин по бешенству

16:06 01 апреля 2024
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На части территории города Заводоуковска Тюменской области с 1апреля установят карантин по бешенству - в областной ветеринарной лаборатории вирус выявлен в доставленном с территории материале от собаки.

"Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение Губернатору Тюменской области проект Постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на части территории города Заводоуковска Тюменской области с 01.04.2024", - сообщили в управлении. 

Утверждён план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.

Теги: бешенство , Заводоуковск , уличные собаки
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