В Ишиме ищут хозяев щенкам, которых собака подкинула на мусорный полигон

10:30 30 января 2025
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На ишимском полигоне ТБО в Тюменской области обнаружили шестерых маленьких щенков, которые бродили по территории в поисках пищи и тепла. Как сообщили местные работники, щенят привела собака, но затем покинула малышей.

Работники полигона поймали всех щенков и передали сотрудникам местного мусоросортировочного завода. Понаблюдав за малышами, люди решили помочь им найти дом. "Мы заметили их благодаря камерам видеонаблюдения. Я надеялась, что мама вернётся, потому что таких крох нужно кормить каждые три-четыре часа. Возможно, она решила доверить людям своих детей, чтобы они не остались бездомными", - – рассказала  сотрудник ишимского мусоросортировочного завода Олеся Маркова.

Одиного из малышей взяла работница завода, остальные находятся под опекой волонтёра. Желающие взять остальных щенят могут написать в группу ВК Тюменского экологического объединения.

 

Теги: уличные собаки
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