Тюменские кинологи уверяют, что собаки не умеют испытывать чувство вины

Специалисты Российской кинологической федерации утверждают, что собаки не могут испытывать чувства вины и стыда. У них нет представлений о морали, а сами хозяева зачастую приписывают им эти эмоции.

"Мы просто привыкли общаться такими категориями. Поэтому, когда хозяин ругает собаку, она лишь демонстрирует сигналы примирения в ответ на агрессию", - рассказал президент федерации Владимир Голубев.

Тюменка Ксения согласна с мнением экспертов. "Пес может погрызть диван, ты можешь за это на него покричать. Пес будет осознавать, что его ругают, но никак не свяжет это с диваном. Я никогда не очеловечиваю собак. Они инстинктами живут, отвечают на интонацию, на "язык тела". Важно понимать, на что и как питомец реагирует. Мы конечно хотим, чтобы собака думала, лежала, мечтала, но это все не так", – поделилась она.

А вот любительница собак Екатерина выразила противоположную точку зрения: "У меня есть абсолютная уверенность в том, что собаки могут испытывать чувство вины и стыда. В некоторой степени это зависит от породы. К примеру, таксы – они похитрее, продуманнее. А спаниели такие простецкие ребята. Когда наказываю, стараюсь все-таки не шлепать, а стыдить. И получается".

Она согласилась, что хозяева очеловечивают своих питомцев, но и собаки в свою очередь принимают эти условия общения. Собаковод предположила, что собаки в какой-то степени даже понимают человеческие шутки, пишет "Тюменская область сегодня".