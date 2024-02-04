Можно ли собаке есть снег, пояснила ветеринар

- Чрезмерное поедание снега во время прогулок опасно для здоровья собак. У них понижается температура тела, переохлаждается организм и даже может воспалиться слизистая желудка, - поясняет ветеринар Марина Зудина. – В городах с этим нужно быть особенно осторожно: вместе со снегом пес может съесть песок и химикаты, какой-нибудь мусор. Припасайте на прогулку угощения или игрушки для отвлечения внимания собаки от снега. Еще один способ. В момент, когда собака собирается взять снег в пасть, строго и решительно произносить команду "Фу!". Питомец поймет, что так делать нельзя, и после нескольких повторений оставит попытки. Если собака ест снег для утоления жажды, это может говорить о том, что ее не устраивает качество воды, которую вы наливаете в его миску.

Специалист сообщила, что если питомец слишком много пьет воды да еще и снег ест -необходимо показать его ветеринарному врачу. Это может быть следствием заболеваний почек или щитовидной железы, а также болезни Кушинга. В ее процессе нарушается работа мозга, что ведет к угнетению обмена веществ, а также к проблемам практически со всеми внутренними органами, сообщает КП-Тюмень.