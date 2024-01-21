Как нужно питаться уличным собакам зимой

Вдвое больше нужно питаться уличной собаке зимой. Одно из кормлений должно быть теплой и подогретой пищей.

- Когда морозы усиливаются кормить собаку надо чаще, до 3-4 раз в день. Лучше давать пищу не громадными порциями, а увеличить число кормлений, чтобы не растягивать желудок животного. Сделать шерсть гуще и плотнее помогают витамины из фруктов и овощей. Кабачок или цукини, шпинат, брокколи, морковь, тыква, яблоки — лучшие растительные продукты для собак.

Для усвоения жирорастворимых витаминов овощи и фрукты сдабривайте растительным маслом. Можно увеличить количество жиров животного происхождения. Например, чаще давайте баранину. В меню вашего четвероногого друга должно быть больше половины мясных продуктов. Источником витамина D, полезного для костей, связок и метаболизма, могут стать субпродукты - желудки птицы, сердце, печень. Они же нужны для процессов кроветворения.

Субпродукты можно давать 2-3 раза в неделю. Омега-3 кислоты, содержащиеся в рыбе, благотворно влияют на состояние кожи и шерсти, укрепляют иммунитет. Рыбу рекомендуется предлагать 1-3 раза в неделю, - рассказал ветеринар Матвей Дыкин.

Также он рекомендовал обеспечивать питомцу постоянный доступ к теплой воде, которая не должна замерзать. Если это случилось, налейте снова. Воду для питья при уличном содержании лучше ставить в пластиковых или глиняных мисках, сообщает Мегатюмень.