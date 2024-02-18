О влиянии зимы на собак рассказала кинолог

Разные породы собак переносят такие прогулки по-разному. – Большие породы, как правило, имеют более густую и теплую шерсть, что делает их менее чувствительными к низким температурам. Однако маленькие породы, с короткой шерстью, могут испытывать дискомфорт даже при умеренных морозах. Опаснее всего мороз ниже шести градусов для щенков и пожилых собак вне зависимости от породы, – рассказывает кинолог Анна Белая.

Лапы собак также очень чувствительны к холоду, особенно при длительном контакте с холодной поверхностью. В конечном итоге это может привести к трещинам и обморожению конечностей. В этом случае важно обращать внимание на реакцию собаки. Если поджимает лапы и трясется – необходимо возвращаться в тепло.

Чтобы облегчить процесс пребывания собаки на морозе, со-основатель АНО "Про животных" Елена Пилькова советует придерживаться следующих советов. В первую очередь стоит ограничить время прогулки – сделать его меньше, но выгуливать собаку чаще, сообщает Тюменская область сегодня.