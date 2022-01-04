Как пережить зиму в квартире с собакой: советы тюменцам

Для владельцев собак зимний сезон сопряжен со сложностями. Из-за отопления у собак могут высыхать слизистые, трескаться нос и кожа на подушечках лап, линька длиться дольше, а шерсть портиться.

"У собак, живущих в квартире, линька порой зависит не только от времени года. Дело в том, что животные живут в неестественных для них условиях, поэтому у них нет четкого разграничения минусовых и плюсовых температур. Из-за того что климат в квартире примерно одинаковый, обновление шерсти может вообще длиться круглый год", – говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Советами, как "пережить" зиму с длинношерстной собакой, поделилась с корреспондентом Megatyumen.ru владелец двух сибирских хаски Оксана Загорская:

У нас собаки с богатым подшерстком, которые начинают жутко линять с наступлением зимы. Поэтому главным инструментом в доме становится фурминатор – основательно вычесываем шерсть по два раза в неделю. Иногда записываем на экспресс-линьку, а во время мытья используем специальные шампуни.

Также хозяйка северных ездовых собак рекомендует поддерживать в квартире достаточный уровень влажности и комфортную температуру с помощью регулировочного вентиля на батарее: