Миф об агрессии собак крупных пород развенчала ветеринар

Большие собаки часто вызывают особую настороженность у окружающих. Агрессия собаки от ее размера не зависит, уверена ветеринар Дарья Сухова. – Большая собака может быть очень доброй, а маленькая, 2 кг веса – ужасно злой и кусачей.

Владельцы больших собак, как правило, более ответственно подходят к вопросам воспитания питомца, нежели владельцы собак миниатюрных пород, – отмечает ветеринар.

Большую роль играет порода собаки, ее содержание и темперамент. Например, собака,

содержащаяся постоянно в вольере и не имеющая социальных связей, с высокой долей

вероятности будет агрессивно настроена к чужим людям и другим животным, сообщает Тюменская область сегодня.

– Во врачебной практике сердитыми чаще оказываются маленькие собачки, которые не

позволяют даже прикоснуться к себе, кусаются и рычат. Конечно, врачи всегда стараются найти подход и расположить к себе хвостатого пациента, но зачастую это не удается даже хозяевам самой собачки, – подвела итог ветеринар Дарья Сухова.