В Упоровском районе открыли цех по производству лакомств для животных

14:00 03 декабря 2024
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Мясоперерабатывающая компания "Исток" открыла в деревне Тютрина Упоровского района цех по производству лакомств и кормов для собак, это пока первое подобное производство в Тюменской области, заявили в департаменте агропромышленного комплекса региона.

Натуральные корма и лакомства для животных будут делать из продуктов убоя и переработки крупного рогатого скота. Ежемесячно планируют выпускать до 15 тонн такой продукции, как сушеные легкое, рубец, калтык, а также фаршевые смеси из внутренних субпродуктов. 

Теги: АПК , переработка , собаки , Упоровский район
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