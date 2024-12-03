В Упоровском районе открыли цех по производству лакомств для животных

Мясоперерабатывающая компания "Исток" открыла в деревне Тютрина Упоровского района цех по производству лакомств и кормов для собак, это пока первое подобное производство в Тюменской области, заявили в департаменте агропромышленного комплекса региона.
Натуральные корма и лакомства для животных будут делать из продуктов убоя и переработки крупного рогатого скота. Ежемесячно планируют выпускать до 15 тонн такой продукции, как сушеные легкое, рубец, калтык, а также фаршевые смеси из внутренних субпродуктов.
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