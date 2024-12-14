Тюменский врач рассказала об особенностях репродуктивного здоровья подростков

Два видеоинтервью с детским акушером-гинекологом департамента здравоохранения Тюменской области Еленой Матейкович появились в интернете.

В первом из них специалист поделилась своим опытом и рекомендациями, как обсуждать вопросы репродуктивного здоровья с подростками. А во втором — рассказала о профилактике ранней беременности. Клипы можно увидеть в сообществе "ВКонтакте" "Своим примером".

В интервью "Как говорить о репродуктивном здоровье с подростком" специалист поделилась информацией о том, как подростки могут позаботиться о своем репродуктивном здоровье и что им следует знать об организме противоположного пола.

Во втором клипе на тему "Дети детей. Профилактика ранней беременности" врач рассказала, как следует поступить родителям, если они узнали о подростковой беременности. Также она предупредила о возможных опасностях и осложнениях, которые могут возникнуть в этот период, и дала советы юным девушкам, оказавшимся в подобной ситуации, - сообщает Мой-портал.ру.

"Многие родители испытывают неловкость, когда речь заходит о половом воспитании и репродуктивном здоровье ребенка. Открытые беседы помогают снизить риск ранней беременности и передачи половых инфекций, а также способствуют укреплению доверия между родителями и детьми. Понимание и осведомленность в этих вопросах дают подросткам возможность принимать более осознанные и ответственные решения в будущем", — рассказала руководитель онлайн-проекта "Своим примером" София Картавых.